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Hatayspor, Antalyalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan bütün maçların zorlaştığını, rakiplerin bireysel oyuncuları analiz ettiğini ancak her hafta oyun anlayışlarının farklılaştığını söyledi.

Spor 19.11.2021, 20:36
Hatayspor, Antalyalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan bütün maçların zorlaştığını, rakiplerin bireysel oyuncuları analiz ettiğini ancak her hafta oyun anlayışlarının farklılaştığını söyledi.

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Hatayspor, çalışmalarını tamamladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Antalyaspor maçına iyi hazırlandıklarını ancak milli takıma giden oyuncular dolayısı ile maçın cumartesi günü olmasının talihsiz olduğunu söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maça en on birle çıkmaya çalışacaklarını belirterek, “Antalyaspor maçına iyi hazırlandık ama oyuncuların milli takıma gitmesi maçın cumartesi günü olması biraz talihsiz oldu. Bahane üretecek zamanımız yok bizim, nasıl yaparız ona bakacağız. Oyuncuların yorgunluk durumlarını takip edeceğiz. Maça en iyi on birle çıkmaya çalışacağız. Onur dışında sakatımız yok, önümüzde ki hafta antrenmanlara başlayacak. Sackey’de antrenmanlara başladı. Antalyaspor’u analiz ettik ve Nuri Şahin geldikten sonra farklı bir oyun anlayışına geçtiler. İyi savunma yapıp, önde çok çabuk Amilton’la, Mukairu ile, Fredy’nin orta sahadan driplinglerle çok çabuk rakip yarı alana girerek pozisyon arıyorlar. Biz burada hücum yaparken, savunma güvenliğimize de dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Sezon içerisinde mağlubiyetlerin yaşanabileceğini ve az pozisyona girilen maçların olacağını belirten Erdoğan “Bütün maçlar zorlaşıyor, rakipler de bireysel oyuncuları analiz etmeye çalışıyor. Ama bizim her hafta oyun anlayışımız farklılaşıyor. Kendi oyunumuzu geliştirmek için üzerine koyarak devam ediyoruz. Sezon içerisinde belki de bu tür mağlubiyetler ve az pozisyona girdiğimiz maçlarda olacak. Çünkü oyucular makine değil her hafta aynı performansı sergilemesi veya rakibin buna müsaade etmesi öyle kolay olmuyor” dedi.

Erdoğan Antalyaspor maçında taraftarları stada çağırarak, “Kendi sahamızda oynuyoruz. Yarın inşallah en son içeride oynadığımız Beşiktaş maçında ki gibi atmosfer bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bizi yalnız bırakmasınlar” dedi.

Daha sonra Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

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