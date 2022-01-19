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Hatayspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 19.01.2022, 16:44
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını noktalayacak.
Hatayspor kafilesi yarın saat 18.00’de hava yolu ile Alanya’ya geçecek.