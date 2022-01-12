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Hatayspor, Al-Ahly forması giyen, Mısır Milli Takımı’nın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Maohmud Kahraba’yı 6 aylığına kiraladı.
Hattat Ayten Tiryaki: “Ürettiğimiz eserler hiçbir zaman en güzeli değildir ama daha güzele ulaşmak yolunda bir safhadır”
Hatayspor, Al-Ahly forması giyen, Mısır Milli Takımı’nın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Maohmud Kahraba’yı 6 aylığına kiraladı.
Hatayspor, Al-Ahly forması giyen, Mısır Milli Takımı’nın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Maohmud Kahraba’yı 6 aylığına kiraladı.
Spor 12.01.2022, 18:38
Hatayspor, Al-Ahly forması giyen, Mısır Milli Takımı’nın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Maohmud Kahraba’yı 6 aylığına kiraladı.