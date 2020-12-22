Hatayspor 0-1 Trabzonspor Maç Özeti

Maçtan dakikalar

14. dakikada Katranis'in sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

16. dakikada Nwakaeme, Santos'tan kazandığı hava topunda pasını Jorge Djaniny'e aktardı. Djaniny'nin vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde Nwakaeme'nin, Santos'a faul yaptığı gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

55. dakikada sağdan Akintola'nın ortasına müsait pozisyonda Diouf dokundu ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

64. dakikada soldan Katranis'in ortasına Diouf savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.

74. dakikada Lewis Barker'ın kullandığı kornerde Victor Hugo kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

82. dakikada Popov'un sağdan ortasına ceza sahasında bomboş kalan Diouf'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Munir Mohamedi, Alexandros Katranis, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov,

Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore (Mirkan Aydın dk 85. ?), David Akintole (Selim Ilgaz dk. 77), Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Isaac Sackey, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Serkan Assan, Lewis Baker, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 60), Flavio, Caleb Ekuban (Kamil Çörekçi dk. 84 ?), Jorge Djaniny (Afobe dk. 80)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseını, Safa Kınalı, Gaston Matias, Ahmet Canbaz, Pereira, Faruk Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Vitor Hugo (dk. 74) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Munir Mohamedi (Hatayspor), Edgar le (Trabzonspor)