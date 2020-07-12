Hatay’da Süper Lig sevinci
TFF 1. LİG'İN 33. HAFTASINDA HATAYSPOR, DEPLASMANDA ADANASPOR’U 2-1 YENEREK TARİHİNDE İLK DEFA SÜPER LİG’E YÜKSELDİ. MAÇI DEV EKRANDA İZLEYEN HATAYLI TARAFTARLAR, MAÇIN BİTİŞ DÜDÜĞÜ İLE BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADILAR.
TFF 1. Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig’e yükseldi. Maçı dev ekranda izleyen Hataylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadılar.
TFF 1. Lig’de uzun süre lider konumda bulunan Hatayspor, Adanaspor’u 2-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Hatay’ın Antakya ilçesinde Antakya Atatürk Parkı’nda kurulan dev ekranda maçı izleyen Hataylı taraftarlar, takımlarının 1-0 mağlup duruma düşmesi ile önce üzüntü yaşarken, daha sonra galibiyet ile büyük bir coşku yaşadılar.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Hatayspor’lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.
Bordo-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti ve liderliği garantileyerek Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan ilk takım oldu. Lige veda etmesi daha önceden kesinleşen Adanaspor 21 puanda kaldı.
Öte yandan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, üst üste üçüncü kez çalıştırdığı bir takımı Süper Lig’e taşımayı başardı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
|8. Real Sociedad
|35
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|35
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
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|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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