Hatay’da Süper Lig sevinci

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig’e yükseldi. Maçı dev ekranda izleyen Hataylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadılar.

TFF 1. Lig’de uzun süre lider konumda bulunan Hatayspor, Adanaspor’u 2-1 yenerek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Hatay’ın Antakya ilçesinde Antakya Atatürk Parkı’nda kurulan dev ekranda maçı izleyen Hataylı taraftarlar, takımlarının 1-0 mağlup duruma düşmesi ile önce üzüntü yaşarken, daha sonra galibiyet ile büyük bir coşku yaşadılar.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Hatayspor’lu taraftarlar meşaleler yakarak 53 yıl sonra gelen Süper Lig sevincini doyasıya yaşadılar. Tezahüratlarda bulunarak, coşku yaşayan taraftarlar, gönüllerince eğlendi.

Bordo-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti ve liderliği garantileyerek Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan ilk takım oldu. Lige veda etmesi daha önceden kesinleşen Adanaspor 21 puanda kaldı.

Öte yandan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, üst üste üçüncü kez çalıştırdığı bir takımı Süper Lig’e taşımayı başardı.