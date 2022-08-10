Hatay Stadyumu 3 takıma ev sahipliği yapacak

Geçen yıl açılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu başta Hatayspor olmak üzere, Gaziantep FK ve İskenderunspor’a da ev sahipliği yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in başlamasının ardından bazı takımların stadının yenileme veya tadilat bakımını yetiştirememesi sonrasında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çevre illerde bulunan alternatif statlara yönlendirildi.

25 Haziran 2021 yılında 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, Hatayspor’a ev sahipliği yapıyor. Ancak Süper Lig takımlarından Gaziantep FK’nın maçlarını oynadığı 33 bin 500 kapasiteli Gaziantep Kalyon Stadı’nın zeminin tam hazır olmaması nedeni ile riske edilmeyecek. Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ile 14 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te oynayacağı mücadeleyi Hatay Stadyumu’nda oynayacak.

Hatay’ın TFF 2. Lig takımlarından olan İskenderunspor ise bu sezon maçlarını Tosyalı Stadı’nda oynayacaktı. Ancak 9 bin kişilik Tosyalı Stadı 2. Lig standartlarına uygun olmayınca da statta revizyon çalışmaları başlatıldı. Lig başlamadan önce bitirilmesi planlanan Tosyalı Stadı yetişmeyince İskenderunspor da 28 Ağustos’ta Balıkesirspor ile karşılaşacağı mücadeleyi Hatay Stadyumu’nda oynayacak.