Hatay Stadı, Hatayspor'a kiralandı

Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Rahmi Doğan, Hatayspor'un stadı kiralama isteğinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygun bulunduğunu söyledi.

"Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı'mızın çok büyük destekleri oldu. Özellikle son merhalede bize göndermiş olduğu ödeneklerle çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde stadyumu hazır hale getirdik." şeklinde konuştu.

"İnşallah Hatayspor burada güzel maçlar yaparak başarılar elde edip, Hatay'a, Hataylılara güzel günler yaşatacak. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu Kovid-19 virüsünün bertaraf edilmesiyle birlikte tribünleri doldurup, hep birlikte Hatayspor'un başarılarına şahitlik edeceğiz. Hatayspor'a başarılar diliyorum."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş:

"Bizler sporu güzelleştirmeye, insanlar arasındaki ilişkiye pozitif anlamda katkı sağlayacak her türlü güzel oluşumun içinde olmaya devam edeceğiz. Hatayspor'umuzu nasıl ki 3. Lig'e düşerken alıp, Süper Lig'de bu sıralamalara getirdiysek, bundan sonraki amacımız da takımı Avrupa'da bizi temsil eder duruma getirmek. İnşallah üç yıl içerisinde Avrupa'da oynayacak bir takım sözümüz vardı. Bu statta heyecanımız, hevesimiz, duruşumuz daha netleşir. Artık Atakaş Hatayspor borçlarla, küme düşme ile anılmıyor."

Stadın açılış töreninin Mart ayında yapılması düşünülüyor.