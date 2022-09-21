Hatay Büyükşehir'den süper liglerde yoğun mesai

Hatay Büyükşehir Belediyespor’un süper liglerde mücadele eden takımları bu hafta yoğun mesai harcayacak.HATAY (İGFA) - Sezonun ilk iki maçını galibiyetle kapatarak yoluna kayıpsız devam eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, üçüncü hafta maçında Nilüfer Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

24 Eylül Cumartesi günü Bursa’da oynanacak karşılama saat 15.00’te başlayacak.

VOLEYBOLCULAR KUPADA TER DÖKECEK

Bu sene ilk kez Axa Sigorta Efeler Ligi’nde boy gösterecek olan Hatay BŞB Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını AXA Sigorta Kupa Voley’de verecek.

23-25 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılacak turnuvada A Grubu’nda ter dökecek olan mavi-beyazlılar, ilk gün Fenerbahçe, ikinci gün Bursa BŞB ve üçüncü gün de Altekma SK ile karşılaşacak.Kupadaki tüm maçlar Başkent Spor Salonu’nda oynanacak. Hatay BŞB-Fenerbahçe maçı saat 14.00’te başlayacak ve karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlayacak.

Mavi-beyazlı kadın basketbolcular, 8 Ekim’de başlayacak yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdürüyor.

Hataylı kadın basketbolcular, 22 Eylül’de Fenerbahçe, 24 Eylül’de de Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak.