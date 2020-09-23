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Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ EKİBİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, İDAL YAVUZ İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Spor 23.09.2020, 11:06
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İdal Yavuz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, altyapıdan yetişen İdal Yavuz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, altyapıya önem verdiklerini belirterek, hem takıma hem de milli takımlara oyuncu yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
İmza töreni sonrası Erciyes Cup Turnuvası için hazırlıklarını sürdüren takımın antrenmanını da izleyen kulüp yöneticileri, oyunculara ve teknik kadroya başarı diledi.
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