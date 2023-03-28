Hasan Özer: “Zorluk derecesi yüksek bir maçtı”

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, Denizlispor maçının ardından iki takımın ligde bulunduğu konumdan dolayı zorluk derecesi yüksek bir maç olduğunu belirterek, ”Oyuna iyi başlamadık, hatalar yaptık. Çok erken kontra atak pozisyonları verdik” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Altınordu konuk ettiği Denizlispor’u geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, “İki takımın ligde bulunduğu konumdan dolayı zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuna iyi başlamadık, hatalar yaptık. Çok erken kontra atak pozisyonları verdik. Ardından da golü yedik. Daha sonra toparlanma ve öne geçme sürecimiz var. Kanatları Metehan’la kullandığımız zaman çok etkili ataklar yaptık ve skoru 2-1’e getirdik. Buna rağmen oyunumuz savunma anlamında çok iyi değildi. Orta sahada boşluklar verdik, oradaki adam paylaşımı iyi değildi. Nitekim devreyi 2-2 berabere bitirdik ve ilk yarının son dakikasında Denizlispor 3-2 öne geçebilirdi. Denizlispor yeni bir teknik direktörün gelmesi artı katmış tabii tecrübeli oyuncuları da var. Ama kırılgan bir yapılarının da olduğunu bugün gördük. İkinci yarı biz daha iyi oynamaya başladık. Orta sahadaki problemlerimizi çözdük ve ürettiğimiz ataklarla golleri bulduk ve bu bizi sonuca götürdü. Kritik eşiği 3 puanla geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu haftadan sonra 1 hafta dinlenme süremiz var. Eksiklerimizi tespit edip daha iyi bir hale gelmek için çalışacağız” diye konuştu.