Hasan Özer: “Vazgeçmeyen oyunu bırakmayan bir takımız”

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, Tuzlaspor maçının ardından iç sahada kaybetmeme alışkanlığı kazandıklarını ifade ederek, ”Evimizde kaybetmeme alışkanlığı kazandık bizim için mutlu edici bir şey” şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Altınordu konuk ettiği Tuzlaspor’u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, “17 puanla son sıralarda olan bir takımız. En az gol atan en çok gol yiyen takımlarından biriydik. Bugünkü oyun ilk devre rüzgarında aleyhimize olduğu bölümde zaman zaman kanatları kullandığımız Topa sahip olan bir takım olan görüntü verdik. İlk devre itibarıyla çok fazla pozisyon verdiğimizi söyleyemeyiz. İki oyuncu değişikliği yaptık. Biraz daha önde baskı yapmayı düşündük. Kanatları etkili kullanmaya başladık. İkinci devre topa sahip olan baskı kuran kanatları kuran 1-0 geriye düşmesine rağmen vazgeçmeyen oyunu bırakmayan bir oyuncu topluluğu gördük. Geriye düştükten sonra kazanmak çok önemliydi” diye konuştu.