Hasan Özer: “İyi bir galibiyet aldık”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Altınordu’ya karşı deplasmanda iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, değerlendirmelerde bulundu. Hasan Özer, “Deplasmanda Altınordu’ya karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk devrede giden gelen bir oyun vardı. Zaman zaman pozisyonlar verdik ama maçın başından beri pozisyona giren Malatyaspor izledik. İkinci bölgede bekledik, çok sabırlı oynadık. Rakibin hata yapmasını bekleyerek hızlı çıkmaya çalıştık. İlk devre gol yememek önemliydi. İkinci yarıda bulduğumuz bir gol ve arkasından gelen ikinci golle oyunu kopardık diyebiliriz. Takımımızda gelişim var diyebiliriz. Buradan 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. İyi futbol oynamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçını kazanarak iç sahada kazanmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz” dedi.