Hasan Kılıç: “Kimse bilerek saç baş yolduracak pozisyonlar kaçırmaz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor’un başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kılıç, “Çok saç baş yolduracak kaçırdım ama bunu kimse bilerek yapmaz. İnşallah bundan sonra pozisyonlara girdiğimde atıp, skorumu da yükseltip takımıma katkı sağlamak istiyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kırmızı-beyazlılarda sezon başından beri taraftarlar ile yıldızı barışmayan ve zaman zaman gerginlik yaşayan Hasan Kılıç, ilk kez açıklamalarda bulundu.

“Erzurumspor’u yenersek kesin play-off’a kalırız”

Çok kritik bir maça hazırlandıklarının altını çizen Hasan Kılıç, “Önümüzde zor bir Erzurumspor maçı var. Onları artık play-off hedefinde rakip olarak görüyoruz. Erzurumspor ile aramızda 5 puan fark var ve 1 maç eksiğimiz var. Erzurum’a galibiyet için gidiyoruz. Erzurumspor maçından galip ayrılırsak play-off’lara kesin kalacağımızı düşünüyorum. Taraftarlar arkamızda olsunlar, karşımızda olmasınlar. Sezon sonuna kadar sabretsinler. İnşallah ilk 6 içerisinde olursak çıkmaya en büyük aday Samsunspor’dur. Biz de takım olarak daha iyi çalışıp, play-off’a kalıp hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

“Çok saç baş yolduracak kaçırdım ama bunu kimse bilerek yapmaz”

Net gol pozisyonları kaçırmasına rağmen oyun olarak kötü olmadığını savunan Kılıç, “Ben taraftarlara ve eleştirenlere saygı duyuyorum. Skor olarak memnun muyum? Değilim. Daha çok atabilirdim. Kaçırdığım çok net pozisyonlar oldu. Bunlar futbolun içinde var ama oyunsal olarak kesinlikle kötü olduğumu düşünmüyorum. Çok saç baş yolduracak kaçırdım ama bunu kimse bilerek yapmaz. İnşallah bundan sonra pozisyonlara girdiğimde atıp, skorumu da yükseltip takımıma katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Maçın başında bir negatiflik oluyor, ‘etkilenmiyorum’ diyen yalan söyler”

Maç içerisinde kendisine gelen tepkiler ve negatif yorumlar hakkında ise başarılı futbolcu, “Her zaman söylüyorum; Samsunspor’un bende çok ayrı bir yeri var. Buradan gitsem de kalsam da Samsunspor benim için hep böyle kalacaktır. Taraftarlara sesleniyorum; sezon sonuna kadar bizim arkamızda durun. Sezon sonu gelsin, ondan sonra kim ne diyorsa desin. Yeter ki sezon sonuna kadar arkamızda dursunlar. Çünkü ‘etkilenmiyorum’ diyen yalan söyler. Maç başlıyor, 10., 20. dakikada skorda bir dezavantaj yok, direkt bir negatiflik oluyor. Bunu atmamız lazım. Taraftarlar bizim arkamızda durursa biz zaten takım olarak çok karakterli bir grubuz. Hocamız Fuat Çapa da çok kaliteli bir hoca. Herkese sahip çıkıyor. Hele hele bana burada çok büyük babalık yapıyor ve sahip çıkıyor. İnşallah hocamızla beraber sezon sonu hedefe ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Çift: “Erzurumspor deplasmanından 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum”

Takımın genç stoperi Yunus Emre Çift de Erzurumspor mücadelesine ilişkin şunları söyledi:

“Çok zorlu bir maça çıkacağız. Puansal anlamda da zor olacağını düşünüyorum. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Erzurumspor müsabakasında alacağımız bir galibiyet bizi üst sıralara yaklaştıracak. Biz iyi bir takım ve aileyiz. Erzurumspor deplasmanından 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum.”