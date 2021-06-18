Hasan Hüseyin Önder: “Fatih Terim’in ne diyeceği çok önemli”

Galatasaraylı iş adamı Hasan Hüseyin Önder, sarı-kırmızılılarda yarın yapılacak başkanlık seçiminde bütün adayların şansını eşit mesafede gördüğünü söyledi. Önder, bazı başkan adaylarının göreve gelmeleri halinde Fatih Terim’le çalışacaklarını söylemesine ilişkin ise, “Fatih Terim’in ne diyeceği çok önemli” dedi.

Galatasaraylı iş adamı Hasan Hüseyin Önder, yarın yapılacak ve sarı-kırmızılıların yeni başkanının belli olacağı olağan seçimli genel kurula ilişkin İHA’ya konuştu. Başkan adayları Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan’ın şanlarının eşit olduğuna vurgu yapan Önder, “Şu anki adaylarımız arasında birisi ön plana çıkacak gibi durmuyor. Hepsi aşağı yukarı eş değerde başkanlar. Biz diyoruz ki en hayırlısı olsun. Yarın Galatasarayımıza hayırlı olsun diyoruz. Bunun dışında isimleri saydığımız zaman Metin bey, Yiğit bey, Burak bey, Eşref bey, İbrahim bey zaten baktığın zaman iş dünyasında da belli bir yerlere gelmiş. Bundan sonra da artık ekonomik anlamda bir kaygı duymayan insanlar. Bunlar Galatasaray sevgisiyle oradalar. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Fatih Terim’in ne diyeceği çok önemli”

Bazı başkan adaylarının göreve gelirlerse Fatih Terim’le çalışacaklarını söylemesiyle alakalı da Önder, “Fatih Terim’le çalışmayı düşünen 5 başkan adayından 2 tanesi, söylemleri o şekilde. Diğerleri pek düşünmüyor. Fakat Fatih Terim’in ne diyeceği çok önemli. Onun da Avrupa’da ismi geziyor bu ara. Başka takımlarla iletişim halinde. Ama biz Fatih Terim’i tabii ki isteriz” şeklinde konuştu.