Hasan Çavuşoğlu’ndan, tuttukları takım için VIP talebi bulunanlara eleştiri

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe müsabakası için taraftarları maça davet etti. Ligde kolay mücadele olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Geçen hafta deplasmanda galip geldiğimiz Kayseri maçı zordu, bu hafta rakip Fenerbahçe ve bu maç da zor. İnşallah iyi bir maç olur. Rakibimiz Fenerbahçe de olsa Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Alanyaspor’da Başkan Hasan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kendilerini üzen bazı konular olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Lig ve kupa maçlarımıza gelmeyen bazı kişiler, özellikle tuttukları takım geldiği zaman, ücretsiz bir şekilde protokol ve VIP tribününe girmek için kulübümüze taleplerde bulunuyor. Bunu hem üzücü, hem de komik buluyorum. Madem Aytemiz Alanyaspor taraftarısınız, neden diğer maçlarda bu taleplerinizi kulübümüze iletmiyorsunuz? Sanmayın ki bu isimleri kulüp başkanı görmüyor, hepsini görüyorum. Hepsi iş güç sahibi, durumu ve maaşı iyi insanlar. Tarımda, otelde, sanayide asgari ücretle çalışan taraftarımız bile biletini alıp tribüne geliyor. Üstelik her maçımıza geliyor. Sizin böyle bir derdiniz de yok. Sadece derbi maçlarda, tuttuğunuz takım için ortaya çıkıp taleplerde bulunuyorsunuz. Bunu yakıştıramıyorum. Bu isim listelerini bana açıklattırmayın. O noktaya gelmeyelim. Aytemiz Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir. Bu sevdadan vazgeçmelisiniz” diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün sabit gelir kaynağının olmadığını da kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 yıldır bu kulübü, Süper Lig’de olağanüstü gayretle taşıyoruz. Hiç kimse bunu göz ardı edemez. Bize destek veren sponsorlarımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak kulübe katkısı olmadan sadece derbi maçlarda tuttukları takımın maçlarına gelecekler diye kulüpten talepte bulunmalarını doğru bulmuyorum. Bundan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha taraftarlarımızı yarınki güzel maça davet ediyor ve tribünleri doldurmalarını rica ediyorum."