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Hasan Arat, EOC Yönetim Kurulu’na seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi.

Spor 10.06.2021, 15:23
Hasan Arat, EOC Yönetim Kurulu’na seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi.

50. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu, Atina’da devam ediyor. Genel kurulda yapılan seçimlerde, TMOK Başkan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, EOC Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi.
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