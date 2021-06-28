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Harun Tekin Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe’de forma giyen kaleci Harun Tekin’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor 28.06.2021, 18:38
Harun Tekin Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe’de forma giyen kaleci Harun Tekin’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Lacivert-beyazlılar son olarak Fenerbahçe’de forma giyen 32 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kasımpaşa Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada deneyimli kalecinin sağlık kontrolünden geçerek kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
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