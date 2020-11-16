banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı

Harun Tekin ameliyattan çıktı

Dün oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe’nin kalecisi Harun Tekin’in ameliyatı tamamladı. Tecrübeli eldivenin 3 hafta sonda idmanlara çıkması bekleniyor.

Spor 16.11.2020, 13:07
2
Harun Tekin ameliyattan çıktı

Dün oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Fenerbahçe’nin kalecisi Harun Tekin’in ameliyatı tamamladı. Tecrübeli eldivenin 3 hafta sonda idmanlara çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin dün Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası suratına darbe alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, bugün ameliyat edildi. Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu belirtilen Harun’un, yüzündeki parçalı kırıkların stabil hale getirildiği açıkladın. Bir gece daha hastanede kalacak olan Harun’un, 3 hafta sonra maske ile idmanlara başlaması bekleniyor.

Öte yandan pandemi nedeniyle sarı-lacivertli futbolcuların, Harun’u görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettikleri öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı az bulutlu
banner378