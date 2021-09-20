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Harun Erdenay, TBF Başkanlığı’na aday

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) eski Başkanı Harun Erdenay, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Spor 20.09.2021, 14:29
Harun Erdenay, TBF Başkanlığı’na aday

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) eski Başkanı Harun Erdenay, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Eski milli basketbolcu ve TBF eski Başkanı Harun Erdenay, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan adayı olacağını duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Erdenay, "Türkiye Basketbol Federasyonu’nun, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa aday olduğumu kamuoyunun bilgilerine sunarım. İki nesil Türk Milli Basketbol Takımı formasını şerefle hizmet etmiş, bu sporu sahada ve yönetim alanında deneyimlemiş bir ailenin ferdi olarak, Türk basketboluna değer katacağına inandığım felsefemi, projelerimi hayata geçirmek için bu onurlu göreve hazırım" dedi.

Sportif başarıların Türk basketbolunda süreklilik kazanması gerektiğini vurgulayan Erdenay, "Ben ve basketbolun kalbinden, profesyonelliğin içerisinden gelen arkadaşlarım; başarılı bir takım çalışması ortaya koyarak, heyecan oluşturan, örnek olan, ilham veren, şeffaf ve adil bir yönetim tarzıyla Türk basketboluna hizmet edeceğimiz bir yola çıkıyoruz. Hedeflerimi ve yol haritamı, önümüzdeki günlerde yapacağım bir basın toplantısı ile paylaşacağımı tüm değerli basın mensupları ve kamuoyunun bilgilerine sunarım" ifadelerini kullandı.

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