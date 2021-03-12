Harry Kane attı Dinamo Zagreb yıkıldı

Son 16 turunun ilk mücadelesinde Tottenham, Dinamo Zagreb'i sahasında konuk etti.

HARRY KANE, ZAGREB'İN KABUSU OLDU

25. ve 70. dakikalarda başarılı oyuncu Harry Kane'in attığı gollerle Tottenham, Zagreb'i mağlup etti.

25. dakikada bulduğu golle aslında Tottenham nefes aldı denebilir. Bu golden sonra oyuna daha çok hakim olan İngiliz ekip geri kalan süreçte maçı rahat bir şekilde sürdürürken 70. dakikada golünü atmayı da bildi.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.