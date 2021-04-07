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Harden 10 gün yok!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets’ın all-star oyuncusu James Harden, sakatlığı nedeniyle en az 10 gün dinlendirilecek.

Spor 07.04.2021, 13:38
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Harden 10 gün yok!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart’taki Houston Rockets maçından beri sağ diz ardı kirişinde ağrılar bulunan Harden’ın MR’ı çekildi. Adalesinde zorlanma tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumunun, 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kadrosunda Harden’ın yanı sıra Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldız oyuncuları da barındıran Nets, sakatlıklar yüzünden bu 3 ismi birden yalnızca 7 karşılaşmada oynatabildi.

(Fanatik)

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