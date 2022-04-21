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Hanife Nur Özaydınlı, 1 sezon daha Sarıyer’de
Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor, 20 yaşındaki voleybolcu Hanife Nur Özaydınlı ile sözleşme yeniledi.
Spor 21.04.2022, 13:08
Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor, 20 yaşındaki voleybolcu Hanife Nur Özaydınlı ile sözleşme yeniledi.
Sarıyer Belediyespor, kadın voleybol takımı orta oyuncusu Hanife Nur Özaydınlı ile 2022-2023 sezonu için sözleşme yeniledi. 2021-2022 sezonunda Sarıyer’e katılan 20 yaşındaki voleybolcu, 1 sezon daha Sarıyer forması giyecek.