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Hamza Özdemir Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Alanyaspor’dan Hamza Özdemir’i transfer etti.

Spor 17.08.2021, 11:46
Hamza Özdemir Karacabey Belediyespor’da

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Alanyaspor’dan Hamza Özdemir’i transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 20 yaşında defans oynayan Hamza Özdemir ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “Eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine Alanyaspor’dan Hamza Özdemir’i transfer ettik” dedi.

Alanyaspor alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Hamza Özdemir, geçen sezon KIrklarelispor formasıyla 20 maça çıktı.
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