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Hamza Hamzaoğlu: "Zaman zaman bu tür maçları yaşayacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a sahasında 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, rakibin galibiyeti hak ettiğini ifade ederek, “Maçla ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçları yaşayacağız” dedi.

Spor 27.12.2020, 19:21
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Hamza Hamzaoğlu: "Zaman zaman bu tür maçları yaşayacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a sahasında 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, rakibin galibiyeti hak ettiğini ifade ederek, “Maçla ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçları yaşayacağız” dedi.

Bu sezon ligde evinde ilk mağlubiyeti BB Erzurumspor’a karşı alan Yeni Malatyaspor’da maç sonu değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Hamzaoğlu, “İyi de başladık, ilk yarıda rakip sahada oynadık, yüklendik ama golü bulamadık. İlk yarının sonunda da Erzurumspor bir gol buldu ve direnci ikiye katlandı. Bizimde tabii ikinci yarıda golden sonra işimiz daha da zorlaştı. Ona rağmen beraberliği yakaladık, fakat çok çabuk ikinci golü yedik. Erzurumspor’u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un haklı bir galibiyet aldığını ifade eden Hamzaoğlu, “Maçla ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçları yaşayacağız. Lig tarihinde bunlar hep yaşanıyor. Hiçbir takım önceden maçı oynanmadan kazanır diye söyleyemeyiz. Bizde bugün iyi bir rakibe karşı oynadık. Onlarda iyi bir sonuç aldılar. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var, o maça hazırlanacağız” ifadelerine yer verdi.

Karşılaşma sonrası protokol tribünü ile yaşadığı tartışmaya ilişkin sorulan soruyu da cevaplayan Teknik Direktör Hamzaoğlu, “Beni asıl düşündüren kaç haftadır zaten yenilmiyoruz. Demek ki bugünü bekleyenler varmış yukarıda. Çok enteresan akredite olanlar ya yönetici ya da yönetici yakını. Bilemiyorum artık ama kulübe yakın kişiler. Bunların yukarıda olduğu sürece bizim zaten başka düşman ve rakip aramamıza gerek yok. Böyle dostlarımız varsa ne mutlu bize, bunun için sevinmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılarını çözemediğini ve kulüplerin de federasyon ile işlerini çözemediğini belirten Hamzaoğlu, “Mali sıkıntılar, pandemi, şu bu hepsinin farkındayız. Hepimiz bundan nasibimizi alacağız, alıyoruz ama bu çocuklar aylardır burada bu kulüp için mücadele veriyorlar, her şeye göğüs geriyorlar ve bir günde antrenmanı aksatmadılar. Her antrenmanda da ciddi çalışıyorlar. O yüzden bir mağlubiyette bize bu kadar yukarıdan, kendi tarafımızdan bağırmalar, eleştiriler, kaybettik bizde en ağır şekilde kendimizi eleştiriyoruz ama bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ayağımız tökezledi en azından dostu, düşmanı gördük. Demek ki dışarıda aramayacağız. Önce içimizi temizlememiz lazım. Önce içimizdeki savaşı kazanmamız lazım ki sonra rakiplerimizle oynayalım. Ama biz yine ayağa kalkıp yolumuzda oyuncularımızla ben dimdik yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben, onların niyetlerini de biliyorum. Çünkü bugüne kadar birçok kulüpte aynı şeyleri yaşadık. Onların niyetleri ve amaçlarını da biliyorum. O yüzden ama yine de buradan bir şeyleri söylemek de fayda var diye düşünüyorum. Hiç olmazsa herkes kendisine bir çekidüzen verir” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Taraftarla aranızda ne geçti, kulüp başkanı ile görüşecek misiniz?” sorusuna ise Hamzaoğlu, “Mutlaka başkanla görüşüp, konuşacağız. Çok fazla da üstünde durmak istemiyorum. Herkes zaten ne olduğunu biliyor. Bu sadece bizim kulüpte de değil, onu da biliyorum. Birçok kulüpte maalesef bunlar var. Dost gibi görünen dostlarımız var” cevabını verdi.

Hamzaoğlu, ‘İleri uçta bulunan oyuncular değişken olarak görev yapmaları sizin maç konuşmalarınız içerisinde yer alıyorum mu?” sorusuna ise, “Tetteh’i soldan başlattım çünkü oradan onun yapacağı driplinglerle çok daha etkili olabiliriz diye düşündüm. Fakat Tetteh bugün gününde değildi. Olur, her oyuncu o gün yüzde yüz formda olacak değil. O da bugün bizim beklentimize cevap veremedi. Hiç önemli değil, o bizim oyuncumuz. Bundan sonraki maçlarda yine ondan beklediğimizi alırız” şeklinde cevap verdi.
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