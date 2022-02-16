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Hamza Hamzaoğlu: “Süper Lig’de güven ortamına ihtiyacımız var”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Hakemlere biz güveneceğiz, inanacağız, oyuncularımız da haksız bir kazanç peşinde koşmayacak. Yani penaltı almak için uğraşmayacaktır, penaltı olacaksa olacaktır. Güven ortamına ihtiyacımız var” dedi.

Spor 16.02.2022, 13:53 16.02.2022, 14:06
Hamza Hamzaoğlu: “Süper Lig’de güven ortamına ihtiyacımız var”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Hakemlere biz güveneceğiz, inanacağız, oyuncularımız da haksız bir kazanç peşinde koşmayacak. Yani penaltı almak için uğraşmayacaktır, penaltı olacaksa olacaktır. Güven ortamına ihtiyacımız var” dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başakşehir maçında sahadan galibiyet ile ayrılmayı hedeflediklerini dile getiren Hamzaoğlu, “Başakşehir sezona kötü başladı ama daha sonra Emre hocanın gelmesiyle iyi bir çıkış yakaladı. Zaten kadrosu istikrarlı ve güçlü bir kadro. Devre arasında da oldukça güçlendirdiler kadrolarını ve eksik taraflarını doldurdular. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Her şeyden önce bunu biliyoruz. Bizde yaptığımız transferlerle birlikte biraz daha güçlendik. Bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz mücadele oyununu, güçlü oyunu biraz daha iyi seviyeye taşıdık. Şimdi kendi sahamızda iyi bir maça çıkacağız. Bundan sonra ki periyodu düşünecek olursak bu maç bizim için çok çok önemli. İnşallah sahadan iyi bir sonuçla ayrılırız” dedi.

Son haftalarda kalecilerindeki sakatlıklardan mustarip olan Çaykur Rizespor’da Gökhan Akkan ve Tarık Çetin’in fedakarlık yaparak tam hazır olmadan maçlara çıktığının altını çizen Hamzaoğlu, “Gökhan da, Tarık da tam olarak hazır değiller. Onları koruyarak çıkartıyoruz antrenmanlara. Son haftalarda kaleci sakatlıkları yönünden biraz sıkıntı yaşadık ama inşallah bu haftayla beraber daha da iyi bir durumda olurlar” ifadelerini kullandı.

“Güven ortamına ihtiyacımız var”

Futbolda adil bir iklimin yakalanması için tüm paydaşların çalışmak zorunda olduğunu ve herkesin birbirine karşı saygılı olması gerektiğini savunan Hamzaoğlu, “Her şeyin adil olduğu bir ortamda yarışmak istiyoruz. Hak ettiğimiz puanları almak istiyoruz. Hak etmediğimiz bir şekilde puan asla istemeyiz. Bize bir haksızlık edilse nasıl isyan edeceksek karşımızda da bir rakip olacak. Onun da puanını almak, gasp etmek gibi bir niyetimiz asla olamaz. Maalesef şu an geldiğimiz futbol ikliminde herkes bir taraftan baskı yapıyor. Amaç sadece kendi çıkarlarını korumak. Biz hep söylüyoruz ama o ortamı bir türlü yakalayamadık. Birbirine güvenen, birbirine saygılı olan bir duruma gelmek zorundayız. Hakemlere biz güveneceğiz, inanacağız, oyuncularımız da haksız bir kazanç peşinde koşmayacak. Yani penaltı almak için uğraşmayacaktır, penaltı olacaksa olacaktır. Güven ortamına ihtiyacımız var” dedi.

“Yorum, bu işin içerisinde var”

Süper Lig’in 25. haftasında oynadıkları Altay maçında Gedson Fernandes’e ceza sahasında yapılan müdahale de VAR’ın uyarısına rağmen pozisyonu izleyen Hakem Fırat Aydınus’un penaltı kararı vermemesine de değinen Hamzaoğlu, “Gedson destek ayağını yere koydu. Rakibin önüne koyabilir, ondan önce hamle yaptı. Sonuçta topa ondan önce dokunup arkadan rakip vurduğunda da penaltı veriyorsanız, ondan önce destek ayağını yere koymuş oyuncuya vurduğunda da vermeniz gerekir. Ama yorum, bu işin içerisinde var. Art niyet olduğunu asla düşünmek istemiyorum, olduğunu da sanmıyorum. Hatalar her Zaman olur ve hataları da her zaman tolere edebiliriz. Art niyet olduğunu sanıyorum varsa da bu çok acı bir şey. Bunu içerisinde art niyet olan insanların düşünmesi gerekir çünkü dönüp dolaşıp yarın öbür gün onu bulur” şeklinde konuştu.

“Yapay zeka mı ayarlıyor, başka zekalar mı ayarlıyor bilmiyorum”

86. dakikada Pohjanpalo’nun ofsayt gerekçesiyle iptal olan golünün kendilerini üzdüğünün altını çizen Hamzaoğlu, “Pohjanpalo’nun golüne de ofsayt dedi. Onu ben tam anlayamıyorum. Üst üste biniyor çizgiler, o tarafa bu tarafa onu nasıl ayarlıyorlar, yapay zeka mı ayarlıyor, başka zekalar mı ayarlıyor bilmiyorum ama üzüldük. Gol olabilecek bir pozisyondu, güzel de gol olmuştu” dedi.”

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