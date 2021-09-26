banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti

Hamza Hamzaoğlu: “Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız”

Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Hem fizik hem mental olarak iyi duruma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız” dedi.

Spor 26.09.2021, 18:51
Hamza Hamzaoğlu: “Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız”

Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Hem fizik hem mental olarak iyi duruma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız” dedi.

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün galibiyete ihtiyacı olan iki takım sahaya çıktı. Bize en kötü 1 puan olsaydı biraz daha moralli olacağımız bir maçtı. Maçın başında istediğimiz şeyleri uyguladık ama maalesef talihsiz gol yedik. 6 haftadır kazanamayan takımın psikolojisi o an kırılıyor. İkinci yarının başında yediğimiz golle direncimiz çabuk çöktü. Başakşehir bizden üstün oyandı ve hak ettiler. Belki gol üstünlüğünü biz yakalasaydık psikolojik üstünlüğü elde edip Başakşehir bizim durumunuza düşebilirdi. Hem fizik hem mental olarak iyi durma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız” cümlelerine yer verdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Göztepe 6 5
18. Kasımpaşa 6 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Eyüpspor 7 13
4. Ankaragücü 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 6 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Wolverhampton 6 6
14. Arsenal 5 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Barcelona 6 12
6. Valencia 7 11
7. Osasuna 7 11
8. Rayo Vallecano 6 10
9. Athletic Bilbao 7 10
10. Real Betis 6 9
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0