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Hamza Hamzaoğlu, "Oyun beklediğimiz gibi gelişti"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyunun bekledikleri gibi başladığını belirterek, sonuç alamasalar da takımından memnun olduğunu söyledi.

Spor 29.10.2021, 23:15
Hamza Hamzaoğlu, "Oyun beklediğimiz gibi gelişti"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyunun bekledikleri gibi başladığını belirterek, sonuç alamasalar da takımından memnun olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, oyunun bekledikleri gibi başladığını belirterek, "Oyun beklediğimiz gibi gelişti. Biz oyunu ikinci yarıda yapacağımız hamlelerle çözmeyi planlıyorduk. İlk yarıda oyunu tutabilir Trabzonspor’a fırsat vermezsek ikinci yarıda oyuna sokacağımız arkadaşlarla beraber oyunu değiştirebileceğimizi düşündük. Trabzonspor da aynı hamleleri yaptı. Bakasetas ve Nwakaeme ile etkili oldular. 1-0 girebilseydik belki ikinci yarı çok farklı olur, farklı gelişirdi ama Trabzonspor da penaltıdan gol bulunca ikinci yarı farklı oldu. Yediğimiz ikinci golde bence biraz da şanssızlık oldu. Gökhan’ın tutabileceği bir toptu ama oluyor bazen böyle ufak tefek hatalar. Golle sonuçlanınca geriye düştük. Bütün riskleri almamıza, rakip kaleye de yakın oynamamıza rağmen sonuçlandıramadık. Bence iyi bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu. Ben genel anlamda takımımdan memnunum. Sonucu almamış olsak da ortaya koydukları, niyet, istek ve mücadeleden dolayı memnunum. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı” dedi.

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