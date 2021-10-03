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Hamza Hamzaoğlu: “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı” dedi.

Spor 03.10.2021, 22:41
Hamza Hamzaoğlu: “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı” dedi.

Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde 3-2’lik skorla Galatasaray’a mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bizim için her açıdan çok önemli bir maçtı. Sonuç almamız gereken, iyi mücadele etmemiz gereken maçtı. Bundan önceki moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı. Maçtan sonra oyuncularımıza teşekkür ettim. Son dakikada yediğimiz gol, Alberk’e yapılan faul, Boyd’a yapılan elle çekme. Ali Palabıyık kaçırsa bile var hakemlerinin görmesi gerekirdi. Üzücü bir durum. Sevindiren boyut ise takımımızın koyduğu karakter. Galatasaray’ı tebrik ediyorum” dedi.

85. dakikada Boldrin’in kaçırdığı penaltı hakkında ‘Her oyuncumuz penaltı kaçırabilir. Sorun yok’ diyen Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın hakemi Palabıyık’ın kararlarına da değinerek, “Hakemler de insan onlar da hata yapacaklar ama hakemlerimizin kafasının arkasında başka hesaplar olmaması gerekir. Hakem hatası evet olur ama hakemlere sadece kendi lehimize baskı yapmak doğru değil” şeklinde konuştu.

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