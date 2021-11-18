banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

Hamza Hamzaoğlu: “Konyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz”

Deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “İnşallah Konya’dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyunla ve iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz” dedi.

Spor 18.11.2021, 14:06
Hamza Hamzaoğlu: “Konyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz”

Deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “İnşallah Konya’dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyunla ve iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. 21 Kasım Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekipte Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Her geçen hafta takımın daha da iyiye gittiğini belirten Hamzaoğlu, “Konyaspor gerçekten bu sezon iyi bir performans ortaya koydu, koymaya da devam ediyor. İstikrarlı bir kadro, disiplinli bir takım, yetenekli oyuncular ve sonuca giden futbol ile şu andaki yerlerini de hak ediyorlar. Biz de geldiğimizden beri her hafta üstüne koyarak devam ediyoruz. Takım kendisini daha da hissettirmeye başladı. Yine bu maçta da takım bütünlüğüne ihtiyacımız olacak, hep beraber hareket etmeye ihtiyacımız olacak. Hem rakibimizin pozitif yönlerini, güçlü yönlerini önlemeye çalışacağız hem de zaaflarından faydalanmaya çalışacağız. Buna yönelik çalışmalarımız sürdü. Milli takımda olan arkadaşlarımız henüz aramıza tam olarak katılmış olmasalar bile diğer oyuncularımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Önümüzde 2-3 günümüz daha var hazırlanmak için. En iyi şekilde inşallah Konya’dan da Alanyaspor maçında aldığımız sonucun devamını getiren bir oyunla ve iyi bir sonuçla dönmeyi arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının kendilerini görme açısından değerli olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, “Maçtan memnunum, tabi oyunu maç eksiği olan oyuncularla oynadık. Bu eksiği tamamlamak için aldığımız bir maçtı bu hazırlık maçı. Eksiğimizin olduğu da çok net bir şekilde kendini gösterdi ama bu tür maçlarla, kupa maçlarıyla beraber bu arkadaşlarımızın da maç eksiğini, kondisyonunu toparlamaya çalışacağız. Herkes için olumlu oldu aslında bu maç. Erzurum için de bizim için de oyuncularımız için de. Nelerimiz eksik, nelerimizi tamamlamamız gerekiyor bunları daha net gördük. Zaten bildiğimiz, gördüğümüz şeylerdi ama en azından bunu hepimiz gördük. Bundan dolayı da bu maçın bize faydası olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Tahir Kıran ile yaptıkları toplantı hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, ligin ilk yarısında kalan 7 maça odaklandıklarını dile getirerek, “Genel bir sohbet toplantısı yaptık başkanla beraber. Hem bugünümüzle ilgili hem gelecekle ilgili neler yapabiliriz, neleri daha iyi duruma getirebiliriz bunları konuştuk. Tabi ki şu anki görüntüye göre devre arasında bir şeyler yapmamız gerekir mi gerekmez mi bunları da konuştuk. Bir yandan tabi o çalışmaları sürdürürken bir yandan da şu karara vardık, evet elimizde her gün gelişen bir kadro var. İyi bir takımımız var, iyi mücadele ediyoruz. Şu anda yedi maçımız daha var. Devre arasına kadar da tamamen bu maçlara odaklanmayı tabi ki bir taraftan eksiklerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz ama tamamen bu önümüzdeki 7 maça odaklanmayı ve buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı öncelik haline getirdik. Buna odaklanmış durumdayız şu anda tamamen. Düşüncemiz bu ve bunun ilk etabı olan Konyaspor maçı. Tamamen buna konsantre olmuş durumdayız ve devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6