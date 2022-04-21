Hamza Hamzaoğlu: “Hedeflere ulaştığımızda istifa diye bağıranlar oturup düşünsün”

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, taraftarın kendisini istifaya davet etmesi üzerine, “İlk geldiğimiz zaman mağlup olmuştuk. Bizi domateslerle karşıladılar ama sonra final oynadık. Biz hedefimize ulaşacağız inşallah, o bağıranlar da oturup kendini düşünür” diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Eyüpspor evinde Boluspor’a 2-0 kaybetti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kendileri için önemli ve kritik bir maç olduğunu söyleyerek, “Kendi sahamızda kazanıp play-off şansımızı güçlendirmek istiyorduk. İlk iki şansımızı sürdürmek istiyorduk, istediğimiz gibi olmadı. Oyunun büyük bölümünde baskılı oynayan takım bizdik ama rakibin iyi vuruşları güzel gol oldu. Tebrik ediyorum Boluspor’u. Kazanamadık ama hedefimizden şaşmadık. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Bugün baktığımızda gerçekçi hedef play-off. Öncelikle bundan sonraki oynayacağımız maçları çok daha dikkatli ve özverili oynamamız gerekiyor. Bundan sonra play-off’tan Süper Lig’e çıkmayı başaracağız. Bugün belki kaybettik, belki ümitler biraz kırılmış gibi olabilir. Süper Lig hedefimizden kopmadık. Bu daha da güçlenecek. Bundan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

“Hedeflere ulaştığımızda istifa diye bağıranlar oturup düşünsün”

Maçın ardından taraftarın kendisini istifaya davet etmesini değerlendiren Hamzaoğlu, “İstifa tezahüratları olabilir. Biz daha önce de bunu yaşadık. İlk geldiğimiz zaman mağlup olmuştuk. Bizi domateslerle karşıladılar ama sonra final oynadık. Biz hedefimize ulaşacağız inşallah, o bağıranlarda oturup kendini düşünür” şeklinde konuştu.