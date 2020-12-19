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Hamza Hamzaoğlu: "Haftalardan beri süren çıkışımızı sürdürmeye gayret ediyoruz"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Haftalardan beri bir çıkışımız var ve bunu sürdürmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da her geçen hafta daha iyiye giderek bu oyunumuzu daha iyi duruma getiririz" dedi.

Spor 19.12.2020, 18:55
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Hamza Hamzaoğlu: "Haftalardan beri süren çıkışımızı sürdürmeye gayret ediyoruz"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Haftalardan beri bir çıkışımız var ve bunu sürdürmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da her geçen hafta daha iyiye giderek bu oyunumuzu daha iyi duruma getiririz" dedi.

Süper Lig’de sahasında Kasımpaşa’yı 2-0’lık skorla geçen Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’nın iyi bir takım olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Bugün iyi bir takıma karşı oynadık. İyi organize olan, sabırla oynayan, oyun disiplininden kopmayan bir takıma karşı oynadık. Tabi onları açmanın zor olacağını biliyorduk. Ve rakibi hataya zorlamamız gerektiğini, pozisyon yakalayabilmek için onları zor duruma sokmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü çok iyi duran bir takım" dedi.

2 penaltı golü ile de olsa maçı kazandıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Haftalardan beri bir çıkışımız var, bunu sürdürmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da her geçen hafta daha iyiye giderek bu oyunumuzu daha iyi duruma getiririz. Oyuncularımın son ana kadar oyun disiplininden kopmamaları beni mutlu ediyor. İstekli olmaları, takım halinde oynamaları beni mutlu ediyor, hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Hem Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda iyi bir grafik çizen sarı kırmızılılarda, bir basın mensubunun ‘yeni hedefleriniz nedir’ sorusuna da cevap veren Hamzaoğlu, "Sezon başında da söyledim. Biz hedeflerimizi çok yüksek tutmadık, ama bu demek değil ki daha yukarıları hedefleyemeyeceğiz. Hedefler zaman içinde kendini bize gösterecek. Biz bu hedeflere doğru yürüyeceğiz. Kupada da turları geçtik, şimdi Galatasaray’la eşleştik, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ama kolay bir rakip çekmedik. Fakat son haftalarda biz şunu gördük. Her şeyi başarabilecek bir takımız, yeter ki o gün istekli olalım, formda olalım, maçı arzulayalım, her şeyi başarabilecek bir takımız. İnşallah kupada da sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz. Ligde de sezon başında ilk 10’un içinde bir yer demiştim, şu anda daha yukarları ilk 8’i hedefleyebiliriz. Zaman içinde bakabiliriz, iyiye gidiyorsak daha yukarıları da isteyip o hedeflere doğru yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
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