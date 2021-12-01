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Hamza Hamzaoğlu: "Forma bekleyen oyuncularımız ile Ankaraspor’u yenemiyorsak zaten elenelim"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor’a 1-0 mağlup olarak kupaya ilk maçtan veda eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Biz kadromuzda bulunan ve forma bekleyen oyuncularımız ile Ankaraspor’u yenemiyorsak zaten elenelim" dedi.

Spor 01.12.2021, 16:55
Hamza Hamzaoğlu: "Forma bekleyen oyuncularımız ile Ankaraspor’u yenemiyorsak zaten elenelim"

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor’a 1-0 mağlup olarak kupaya ilk maçtan veda eden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Biz kadromuzda bulunan ve forma bekleyen oyuncularımız ile Ankaraspor’u yenemiyorsak zaten elenelim" dedi.

Maça kadro şansı bulamayan ve genç oyuncularla çıktıklarını, neticesinde ise kupadan elendiklerini dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Söylenecek bir şey yok. Her şeyden önce Ankaraspor’u tebrik ediyoruz, güzel bir oyun oynadılar. Biz de az oynayan, oynayamayan, forma şansı bulamayan, biraz daha genç, altyapıdan çıkan kardeşlerimize yer verelim dedik. Onları bir görelim dedik. Hem biz görelim hem kendileri görsün hem herkes görsün istedik. Kupayı da önemsiyorduk. Bu oyuncularımızın en azından maç kondisyonlarını arttırabilmek istiyorduk. Çünkü bizim asıl hedefimiz lig. Bize ligde katkı sağlayacak oyuncuların performansını burada görmek, performansını arttırmak için kupa önemliydi. Gidebilseydik belki sonlara doğru, kupaya yanaştıkça kadro değişebilirdi. Maalesef ilk maçtan elendik. Dediğim herkes görmüş oldu performansımızı, daha ne kadar çalışmamız gerektiğini. Bu seviye ile ne formayı alabileceğimizi ne de Süper Lig’de mücadele edebileceğimizi çok daha net bir şekilde gördük. Bu açıdan baktığımızda olumlu bir maç oldu. Şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Biz kadromuzda bulunan ve forma bekleyen oyuncularımız ile Ankaraspor’u yenemiyorsak zaten elenelim" dedi.

Süper Lig maçlarına çıkan kadroyu ilk kupa maçında yormayı göze alamadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Ligin yükünü çeken diğer oyuncuları bu maçta zorlamak istemedim. Geçen Erzurumspor ile oynadığımız hazırlık maçında Gökhan’ı kaybettik zaten. Bir daha kayıp vermeye tahammülümüz yok çünkü takımımızı herkes görüyor. Bu takımla da yenmemiz lazımdı. Yine bu takımla beraber iyi hazırlanmayı sağlayacak olan kişi de biziz. Sonuçta elendik. Varsa bir şey zaten bizedir. Ama oyuncularımızın kendini görmesi açısından bu bizi sevindiriyor. En azından şimdi nasıl çalışmamız gerektiğini herkes görüyor ve biliyor" ifadelerini kullandı.

Bolasie açıklaması

Bolasie’nin kadro dışı kaldığı ile alakalı haberlerle ilgili de açıklama yapan Hamza Hamzaoğlu, Bolasie’nin ilk 11 oynamadığı maçta kadrodan çıkmak istediğini, sonrasında ise pişman olarak kendisinden özür dilediğini dile getirdi. Hamzaoğlu, "Bolasie geçtiğimiz maçtan önceki son antrenmanda 11 oynamayacağını anlayınca kendisinin kadrodan çıkarılmasını istedi. ‘Ben 11 oynamayacaksam oturmamın bir anlamı yok’ dedi. Biz de iyi diyerek kadroya almadık kendisini. 2 gün sonraki antrenmana geldiğinde de hala aynı düşüncede olduğunu gördük. Kendisinin takımdan ve bizden özür dilemesi gerekirken hala daha aynı tavrı görünce antrenmanın başında ben ‘Bolasie sen demek ki yeterince düşünmemişsin. Lütfen antrenmanı terk et ve git kafanı toparla iyice’ dedim. Eğer aynı düşüncesinde devam etseydi tavrım da değişmeyecekti ama sonrasında geldi konuştuk. Özür diledi ve ilk antrenmanda arkadaşlarından özür dileyeceğini söyledi. Ben yine kendisine ‘Eğer bu düşüncende samimiysen gel. Samimi değilsen yine gelme çünkü yarın öbür gün biz yine yaşarız aynı sorunu. Eğer sen fikrinde sabitsen, ısrarcıysan sakın gelme. Bizim böyle bir oyuncuya ihtiyacımız yok. Ama samimiysen kaybetmeye de niyetimiz yok. Biz herkesi kazanmaya çalışıyoruz’ dedim. Burada her şeyden önce takımı düşünmesi gerekir oyuncunun, kendi bireysel performansını değil. Zor maçlar, her maçımız final, zor bir süreçten geçiyoruz. Burada kendi menfaatlerimizi bir kenara koyup tek düşüncemiz var Rizespor’un menfaatleri ve Rizespor’a hepimiz kendi alanımızda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu düşüncedeki insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla Bolasie’nin de takım için mücadele edeceğine inanırsak bizimle devam edecek. Bu Bolasie de olabilir başkası da olabilir; inanmadığımız oyuncularla yola devam edemeyiz" dedi.

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