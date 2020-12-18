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Hamit Altıntop: 'Hedefimiz Katar 2022'
Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, hedeflerinin 2022’de Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na gitmek olduğunu dile getirdi.
Spor 18.12.2020, 16:12 18.12.2020, 16:13
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|2
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|P
|1. Liverpool
|13
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|2. Tottenham
|13
|25
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|24
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|12
|10
|18. Fulham
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|9
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|1
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
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|20
|6. Sevilla
|11
|19
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|12
|18
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