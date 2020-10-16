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Hamit Altıntop Bayern Münih kararını verdi
Bir dönem top oynadığı Bayern Münih'ten kulüp içi direktörlük teklifi alan Hamit Altıntop'un teklifi reddettiği ortaya çıktı.
Spor 16.10.2020, 12:20
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in U-17 Takımı'nda forma giyen Türk futbolcu Eyüp Aydın'a takım arkadaşlarının 'Pis Türk' şeklinde seslendiği ortaya çıkmış, Alman yetkililer bu ırkçılık olayının üstünü kapatmaya çalışmıştı.
Türkiye hedefleri var
Sabah'ta yer alan habere göre Münih cephesinin tepkileri azaltma adına eski futbolcuları Hamit Altıntop'a kulüp içinde direktörlük görevi önerdiği öğrenildi.TFF'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Altıntop ise Türkiye için hedefleri olduğunu dile getirerek Münih'in teklifine olumsuz yanıt verdi.
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