Hamit Altıntop: Avrupa Süper Ligi projesi saygısızlıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Avrupa Süper Ligi" projesine tepki göstererek,"Özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı."dedi.

"AYRIMCILIĞI DESTEKLEMİYORUZ"

"Bu girişimi desteklemedik. Mevcut sistemin sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki burada küçük düzeltmeler her zaman söz konusu olabilir ama burada özellikle pandemi sürecinde böyle bir şeye kalkışmak biraz saygısızlık. Dayanışma değil, bölme gibi bir olaydı. Bunlara karşıyız. Dayanışmadan yanayız, futbol kültürünü değerlerini korumadan yanayız. Onun için ayrımcılığı desteklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR BAKARSIN 10 YIL SONRA İKİNCİ LİGDESİN"

"Bazı kulüpler kendilerini daha farklı daha değerli görebiliyorlar, yeri geldiğinde performanslarından dolayı haklı da olabilirler ama unutulmaması gereken şu: Bugün burada, 10 yıl sonra ikinci ligde olabilirsiniz. Bunun garantisi yok. Baktığınızda Juventus takımı, 10 yıl önce ikinci ligdeydi, Manchester United buralarda olmadan önce Aston Villa, Nottingham Forest vardı." şeklinde konuştu.

(Ensonhaber)