Hami Mandıralı’dan Makedonya’daki eski takım arkadaşının mezarına ziyaret

Trabzonspor’un efsanevi oyuncusu, eski Milli futbolcu Hami Mandıralı, U-18 Milli Takımı ile gittiği Makedonya’ya eski takım arkadaşı kaleci Petar Milosevski’nin mezarını ziyaret etti.

1998-2001 yılları arasında Trabzonspor’da, 2004-2005 yılında da Akçaabat Sebatspor’da forma giyen Makedon kaleci Petar Milosevksi’yi unutmayan Mandıralı, eski takım arkadaşının mezarına çiçek bıraktı. Hami Mandıralı’ya ziyaretinde Petar Milosevski’nin eşi İrena da eşlik etti.

Futbola 1989 yılında başlayan Milosevksi, 2012 yılında jubilesini yapmıştı. 1973 doğumlu Kuzey Makedonyalı kaleci, 2014 yılında 40 yaşında iken hayata gözlerini yummuştu.