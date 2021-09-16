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Hamdi Yılmaz: “Oyunun her iki yarısında da kötü oynadık”

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, “Oyunun her iki yarısında da kötü oynadık” dedi.

Spor 16.09.2021, 19:42
Hamdi Yılmaz: “Oyunun her iki yarısında da kötü oynadık”

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, “Oyunun her iki yarısında da kötü oynadık” dedi.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında evinde konuk ettiği Boluspor’a 3-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü’nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, “Bugün Boluspor’la oynadığımız maçta iyi oynamadık. Oyuna kötü başladık. İlk dakikada kafa vuruşu yaptık. Gol olabilirdi fakat kendi oyuncumuzdan döndü. Oyunun her iki yarısında da kötü oynadık. Bu skor bizim için kaçınılmaz oldu. İkinci yarıya 3-0 mağlup girmek, çok çabalamamıza rağmen kurtarmaya yetmedi. Bugünkü maçı önümüzdeki maçlarda telafi ederiz” diye konuştu.

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