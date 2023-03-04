Hamdi Yılmaz: “Çok iyi bir futbol oynadık”

Bandırmaspor’u 3-1 mağlup eden Keçiörengücü’nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyleyerek hedeflerinin bir üst lig olduğunu belirtti.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 3-1 yendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık. En önemlisi oyunu hiçbir zaman bırakmamız oldu. O arzu ve istekle devamlı mücadelenin içinde olmamız galibiyeti getirdi. İnşallah bundan sonraki maçları da bu şekilde oynayıp yukarıda kalmak, ilk iki sırada olmak bize nasip olur. Hepimiz aynı gayret içerisindeyiz" dedi.