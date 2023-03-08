Hamdi Yılmaz: “Birbirini dener gibi bir maç oldu”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Erzurumspor FK maçının ardından, “Maçta pozisyon yoktu. Birbirini dener gibi bir maç oldu” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında depremden dolayı stadı zarar gören Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü ile Rize’de karşılaştı. Mücadeleyi Keçiörengücü 1-0’lık skorla kazandı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, “Bugün her iki takım da üretken değildi. İyi de bir maç olduğunu zannetmiyorum. Maçta pozisyon yoktu. Birbirini dener gibi bir maç oldu. Biz hedefimize gitmek için gereken 3 puana gol lazımdı. Bize de bir gol geldi. Çok gol pozisyonu olan, varyasyonu olan iki takım da yoktu. Bundan sonra bizim için gereken 3 puandı. Biz buradan 3 puanımızı alarak 43’e getirdik. Biz zaten ilk 7’nin içinde olmaya gayret ediyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. İnşallah bundan sonra kaybedilecek olan puanların da telafisi olmadığı için gayretin içerisinde olacağız. Çalışmalarımızı buna göre sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.