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Haluk Ulusoy’un acı günü
Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy’un vefat etti.
Spor 21.07.2020, 14:45
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Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy’un vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy’un vefat etti. Süreyya Ulusoy’un cenazesi yarın Levent Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
TFF, Süreyya Ulusoy için yayımladığı taziye mesajında, "Merhume Süreyya Ulusoy’a Allah’tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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