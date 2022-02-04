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Haluk Özsevim: "Sportif açıdan mücadeleci bir yarış bekliyoruz"

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, bu yıl Tour Of Antalya’da mücadeleci bir yarış beklediklerini ifade etti.

Spor 04.02.2022, 13:07
Haluk Özsevim: "Sportif açıdan mücadeleci bir yarış bekliyoruz"

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, bu yıl Tour Of Antalya’da mücadeleci bir yarış beklediklerini ifade etti.

Bu yıl 10 - 13 Şubat tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) öncesinde Tour of Antalya Poje Direktörü Haluk Özsevim, İhlas Haber Ajansı muhabirine tur hakkında açıklamalarda bulundu. Özsevim, bu yıl turun canlı yayınlanacağını ifade ederek, “Biz yaklaşık 6-7 yıl önce Antalya’da Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, STK’ların önderliğinde projeyi ürettiğimizdeki hedefimiz şuydu; Antalya’yı ve Türkiye’yi bisiklet destinasyonu haline getirmek. İkincisi bundan sağladığımız fayda ile Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak. Üçüncüsü de Türkiye’de bisiklet sporunun gelişmesine katkıda bulunmaktı. Çok profesyonel ekiplerle hareket ettiğimiz için de çok hızlı yol kat ettik. Önce alt lig olan 2.2 yol bisikletinden başladık. 3. sene gibi kısa sürede en üst segment olan 2.1’e ulaştık. Yarışa da hedeflediğimiz ülkeler, hedeflediğimiz takımları getirmeye başladık. Çünkü 2.1’e geldiğinizde daha üst seviyede konukları kabul ediyorsunuz. Türkiye zaten Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan dolayı çok tecrübeli bir ülke. Biz 2.1’de bu sene için geldiğimiz noktada dünyanın en üst segmentteki 40 takımının 12’sini Tour Of Antalya’da ağırlayacağız. Bu senenin güzel olaylarından biri etaplarımız çok keyifli. Tanıtım konusunda yurt dışından yaklaşık 20 tane basın mensubu geliyor. Bu sene canlı yayın olayı da çözüldü. Buradan gerekli olan canlı yayın desteğini Kültür Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla sağlamış bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da çok destek veriyor bu işe. Hem sportif anlamda hem tanıtım anlamında 5. yılın sonunda hedeflerimize ulaşmanın keyfi içerisindeyiz. Sportif tarafında da inşallah Türkiye ilerde olimpiyatlarda yarışacak sporcu ve takımları da yetiştirecektir. O zaman bizim de bir katkımız olursa ne mutlu diyeceğiz hep birlikte” şeklinde konuştu.

“Sportif olarak çok mücadeleci bir yarış bekliyoruz”

Avrupa ve Amerika’dan birçok takımın bu yıl Tour Of Antalya’ya katılım göstereceğini belirten Haluk Özsevim, “Bu sene biz 13 ülkeden 23 takım davet ettik. Aslında 100’e yakın takım ve farklı ülkeler buna başvurdu. Antalya çok ciddi bir talep alıyor bu konuda. Biz takımları seçerken şuna dikkat ediyoruz; turizmde de Türkiye’nin destinasyonu olan bölgelerden takımlardan seçiyoruz. Keyifle söyleyebilirim ki Rusya’dan, Almanya’dan, İtalya’dan, İngiltere’den, Hollanda’dan, Amerika’dan takımlar bu sene Tour of Antalya’da start alacaklar. 161 sporcu ile start alınıyor. Zaten maksimum 175 sporcu ile yol bisikletinde start alabiliyorsunuz. 2 de Türk takımı var. 2 tane profesyonel takımımız var. Onlar da Türkiye’yi temsil edecekler. Sportif anlamda çok mücadeleci bir yarış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İskender’in fethedemediği Termessos’u bisikletliler fethedecek"

Tour Of Antalya’nın etaplarındaki farklılıklar hakkında da bilgilendirme yapan Özsevim, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Birinci gün etabımız Side Antik Kenti’nden başlayacak. Antalya - Alanya yoluna çıkıyoruz. Orada Belek bölgesine girip golf tesislerini göstereceğiz. Yine her sene yarışta bizim için önem arz eden Antalya Havalimanı’nın içerisine giriyoruz. Bu da dünyada pek görülmemiş bir şey. Antalya Havalimanı’ndan sonra eski Lara yolu üzerinden Akra Hotel’in önünde bitireceğiz. İkinci gün yarışın kraliçe etabı. Kemer - Antalya etabı. Zor bir etap. Yaklaşık 180 km. Geçen seneye göre daha da zorlaştırdık. Kemer’den yarışmacılar start alıyor. Olimpos’a inecekler. Tekrar Kumluca tarafından bir tırmanma var. Mavi Kent etrafından dönüp tekrar Adrasan ve Olimpos üzerinden tırmanma yaparak Antalya’da Cumhuriyet Meydanı’nda finişe gelecekler. Gerçekten zor bir etap ama izlemesi mükemmel olacak. Üçüncü gün, 3 senedir yaptığımız ve artık bizim için de standarda oturan çok farklı bir etap. İki antik kent arasında yapılıyor. Aspendos’ta başlayacağız. Aspendos’un tarihi mekanın içerisinde imza törenimiz olacak. Daha sonra start ile birlikte Termessos’a yarışacaklar. İskender’in fethedemediği Termessos’u bisikletliler fethedecekler. Çok güzel bir etap ve onu da izlemesi çok keyifli. Dördüncü günde de Antalya - Antalya etabı. Orda da bir farklılık var. Antalya Akvaryumu’nun içerisinde imza töreni yapıyoruz. Bisikletliler Avrupa’nın ve dünyanın en büyük kanallarından biri olan akvaryumun içerisindeki tünelden geçiyorlar. Sonra startla birlikte yine Antalya’nın güzelliklerini geçerek Cumhuriyet Meydanı’nda finiş yapacağız. Pazar günü yaklaşık 4 gibi bitecek. Bütün Antalyalıları ve bisikletseverleri bitişe bekliyoruz.”

“Tur, devlet özel sektör iş birliğinin en önemli örneği”

Tur sponsorlarına da değinen Özsevim, “Tour of Antalya Türkiye’de yapılan büyük bir organizasyon ve örnek olan bir organizasyon. Devlet özel sektör işbirliğinin en önemli örneği. Biz yaklaşık 4 yıldır aynı sponsorlar üstüne eklenerek devam ediyor. Devletin büyük desteği ile yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Kültür ve Turizm Bakanlığı’na özellikle teşekkür ediyorum. Çok ciddi destek verdiler. Bu sene de Kültür Turizm Bakanlığı yayını çözdü. Turizm Geliştirme Ajansı’ndaki bütün yöneticilere de teşekkür ediyorum. Bizim büyük eksikliğimiz prodüksiyonu çözdük. Daha sonra Antalya’ya geldiğimizde başta Valimiz Ersin Yazıcı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve alt belediyelerimizin tamamı inanılmaz bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu uyuma bir de devletin emniyet güçleri de katıldığı zaman biz yaklaşık 2 bin kişilik büyük bir aile oluyoruz. Turun sponsorları çok önemli. 4 yıldır turu turizmin en önemli markaları finanse ediyorlar. Barut Grubu bu işin içerisinde. AKRA olarak ana sponsorluğu üstlenmiş vaziyetteler. Antalya Havalimanı Deniz bey ve Bilgehan bey bu işi çok önemsiyor. Türk turizminin Avrupa’daki gururlarından Correndon Airlines 4 yıldır bizle birlikte. 4. büyük sponsorumuz da Burak Tombul turistik olarak bu işi destekliyorlar. 4 sponsorumuzun da dışında görünmeyen küçük ama çok değerli sponsorlarımız var. Örnek turda 150 tane araç kullanıyoruz. Araçlarımızı Zemzem’den Ayhan Bey’den alıyoruz. Aslında Antalya’da bu işte hem aile ruhu oluştu hem de turun bir ruhu oluştu" diye konuştu.

“İklim değişikliği farkındalığını temsil eden yeşil formamız olacak”

Haluk Özsevim, bu yıl turda giyilecek formaları da tanıtarak, “Bizim 4 tane ana formamız var. Birinci formamız iklim değişikliği ile ilgili. Daha doğrusu her sene kullandığımız tema ile ilgili yeşil forma. Tamamen iklim değişikliği farkındalığını temsil eden forma olacak. Prim kapısından geçen yarışmacılar ona göre puan alacak. İkinci formamız Correndon’un sponsorluğunda yaptığımız ve dağların kralı dediğimiz tırmanma etaplarını temsil eden forma. Üçüncü formamız sprint forması onu da Diana ve Turistika olarak ana sponsorluğunda yapıyoruz. Lider formamız var o da macenta renkte. Yarışmacılar bunları kazanmak için ciddi mücadele gösterecekler” şeklinde konuştu.

Keyifli bir yarış olacağını vurgulayan Haluk Özsevim, Antalya ve Türkiye’deki bisikletsever ve sporseverleri yarışa davet etti.

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