Halkbank’a iki ödül

MaratonTürk dergisi tarafından düzenlenen, Mart 2020’de takdim edilmesi planlanan, fakat küresel salgın nedeniyle ulaştırılması geciken “MaratonTürk 2019 Yılın En İyileri ödülleri sahiplerini buldu.

Halkbank Spor Kulübü, MaratonTürk tarafından iki ödüle layık görüldü. Halkbank Spor Kulübü Müdürü ve Takım Menajeri Ali Şenocak’la, milli yıldız Efe Bayram’a "Yılın Yükselen Değeri" ödülleri, Genel Yayın Yönetmeni Osman Atakan Tekin tarafından takdim edildi.

Efe Bayram ve Ali Şenocak, ödülün kendilerini memnun ettiğini, aynı zamanda da motive ettiğini belirterek, Türk voleyboluna katkı yapmak istediklerini belirttiler.

Menajer Ali Şenocak, “MaratonTürk’e, bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederiz. Bu güzel yayının uzun soluklu olmasını ve voleybolun başarılarını duyurmaya devam etmesini diliyorum” diye konuştu.