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Halkbank yarı finalde
Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Halkbank, sahasında Estonya’nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Spor 03.02.2022, 19:01 03.02.2022, 19:08
Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Halkbank, sahasında Estonya’nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Panathinaikos AC Athens (Yunanistan) - CAI Teruel (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Thien Khuc (Almanya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)
Tallinn Teknik Üniversitesi: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)
Halkbank: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L) (Vucicevic, Abdullah, Oğuzhan, Efe)
Setler: 15-25, 23-25, 21-25
Süre: 67 dakika (19, 26, 22)