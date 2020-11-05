Halkbank tur için sahaya çıkıyor

Türkiye’yi voleybolda CEV Challenge Kupası’nda temsil eden Halkbank, son 16 turu rövanş maçında İsrail ekibi Hapoel Kfar Saba takımıyla yarın Ankara’da karşı karşıya gelecek.

Randevuda başkent ekibinin galip gelmesi halinde, turu geçip son 16 takım arasına kalan taraf Halkbank olacak. 3-1 veya 3-0’lık skorlarla konuk takımın kazanması durumda 15 sayılık altın set oynanacak. Eşleşmenin ilk maçı yine Ankara’da oynanmış ve Halkbank 3-1 kazanmıştı.

Başkent Voleybol Salonu’ndaki rövanş saat 17.30’da başlayacak. Müsabakayı Konstantin Selin (Azerbaycan) ve Endri Zguri (Arnavutluk) hakem ikilisi yönetecek.

“İnancımız var”

Challenge Kupası’na ‘Balkan Şampiyonu’ unvanıyla katılan Halkbank’ta milli oyunculardan Murat Karakaya, iyi oyun ve galibiyetle tur atlamak istediklerini söyledi. Rakiplerinin dirençli bir ekip olduğunun altını çizen Karakaya, “Ancak Halkbank üst seviyede bir takım. Biz bu turları değil finali düşlüyoruz. O nedenle yarın sahaya çıkıp oynayacak, Türkiye ve camiamıza bir galibiyet daha armağan edeceğiz. Bunu yapacak inancımız ve gücümüz elbette var” şeklinde konuştu.