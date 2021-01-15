Halkbank gençleriyle güçlü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Liginde milli takım arası nedeniyle maçlar oynanmıyor. Buna karşılık takımlar çalışmalarını milli oyuncularından yoksun olsalar da ara vermeksizin sürdürüyor. A Erkek Milli Takım’a gönderdiği dört isimle bu anlamda en fazla katkı yapan kulüplerden olan Halkbank da antrenmanlarına altyapısından aldığı oyuncularla devam ediyor. Halkbank altyapısının üretimi olan gençler de sert idmanlardan yüzlerinin akıyla çıkıyor.

Halkbank Birinci Lig takımında da forma giyen genç oyunculardan Murat Fatih Örnek (2002), Mustafa Selçuk Uyar (2001), Ömer Burak Şimşek (2003), Berkay Yavuz (2001) ise ideallerinin Halkbank A Takımı’nda forma giymek olduğunu dile getiriyor.

A Takım oyuncuları da ellerinden geldiği kadar gençlere yardımcı oluyor.

Onları en çok sahiplenen sporculardan biri de Fernando Hernandez.

Yakından ilgilenip tavsiyelerde bulunan Hernandez, “Onlar bizim çocuklarımız, geleceğimiz. Hepimiz destek olmalıyız. Şimdi aramızdalar ve yeteneklerini daha yakından gördük. Halkbank’la birlikte çok önemli oyuncular olmalarını diliyorum” diye konuştu.