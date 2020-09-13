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Halkbank, Balkan Şampiyonu oldu
VOLEYBOL 2020 ERKEKLER BALKAN KUPASI’NDA MÜCADELE EDEN HALKBANK, LUBOTENİ FERİZAJ’I 3-0 MAĞLUP EDEREK SERİDE DURUMU 2-0’A GETİRDİ VE BALKAN ŞAMPİYONU OLDU.
Spor 13.09.2020, 18:58
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Voleybol 2020 Erkekler Balkan Kupası’nda mücadele eden Halkbank, Luboteni Ferizaj’ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve Balkan Şampiyonu oldu.
Erkekler 2020 Balkan Kupası’na ev sahipliği yapan Halkbank, mutlu sona ulaştı. Son maçında Kosova temsilcisi K.V. Luboteni Ferizaj’ı 3-0 (25-10, 25-10, 25-10) mağlup eden Halkbank, eşleşmede durumu 2-0’a getirdi ve namağlup Balkan Şampiyonu oldu. Halkbank bu sonuçla CEV Challenge Kupası’na da katılma hakkı elde etti. Balkan Kupası’nı şampiyon olarak tamamlayan Halkbank kupasını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.
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