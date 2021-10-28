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Halit Gülbakanoğlu: "Önümüzdeki yıl için sponsorluk çalışmalarımız şimdiden devam ediyor"

Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, önümüzdeki yıl için sponsorluk çalışmalarının şimdiden devam ettiğini belirterek, "Biz spordan aldığımızı spora vermek istiyoruz. Bu duyguyu da bize yaşatan aynı zamanda Nesine’ye fayda sağlayacak olduğunu düşündüğümüz bir ortaklığa kulüp ya da spor branşı gözetmeksizin imzalarız” dedi.

Spor 28.10.2021, 11:26
Halit Gülbakanoğlu: "Önümüzdeki yıl için sponsorluk çalışmalarımız şimdiden devam ediyor"

Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, önümüzdeki yıl için sponsorluk çalışmalarının şimdiden devam ettiğini belirterek, "Biz spordan aldığımızı spora vermek istiyoruz. Bu duyguyu da bize yaşatan aynı zamanda Nesine’ye fayda sağlayacak olduğunu düşündüğümüz bir ortaklığa kulüp ya da spor branşı gözetmeksizin imzalarız” dedi.

Nesine.com CEO’su Halit Gülbakanoğlu, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eyüpspor ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına değinen Gülbakanoğlu, "Eyüpspor gibi 100 yılı aşkın bir spor kulübüne sponsor olmak bizim için çok keyifli. Bu sponsorluk için sağ olsun hem Murat başkan hem Fatih bey ve Nesine yöneticileri çok uğraş verdi. Herkesin emeğine sağlık. Her iki taraf için de çok faydalı ve güzel bir sponsorluk olur. Ben Eyüp doğumluyum. Ailemde bir sürü kişi geçmişte bu kulüpte görev aldı ve bağlarım var. Profesyonellik olarak 13 yılı aşkındır Nesine’nin genel müdürlüğünü yapıyorum. Bu zamana kısmet oldu. O açıdan da çok keyifliyim. İnşallah daha uzun soluklu sponsorluk olarak devam eder" diye konuştu.

Yeni projelerin sorulması üzerine ise Halit Gülbakanoğlu, "Bizim için aslında takvim yılı değil, sezon yılı daha önemli bizim gibi spor bağlantılı olan firmalar için. O yüzden bizim için ağustos ayları, yılların başlangıcı, sponsorlukların yenilenmesi için önemli. Şimdilik sanki bu yıl için sürpriz bir sponsorluk tabi olabilir ama önümüzdeki yıl için sponsorluk çalışmalarımız şimdiden devam ediyor. Islak imza olmadan, bu iş transfer gibi, netleşmiş olmuyor. Zaten gerekli duyurular yapılacaktır. Bizim öyle standart olarak şu kulüp olması lazım ya da şu branş olması lazım diye bir disiplinimiz yok. Biz spordan aldığımızı spora vermek istiyoruz. Bu duyguyu da bize yaşatan aynı zamanda Nesine’ye fayda sağlayacak olduğunu düşündüğümüz bir ortaklığa kulüp ya da spor branşı gözetmeksizin imzalarız" şeklinde konuştu.

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