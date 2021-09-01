Halil Dervişoğlu: "Elimden gelenin fazlasını vereceğim"

Galatasaray’ın yeni transferi milli futbolcu Halil Dervişoğlu, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim" dedi.

Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Halil İbrahim Dervişoğlu, statta gerçekleşen imza töreninin ardından GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Geçen seneki takım arkadaşlarıyla, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu oradaki herkes de biliyor. İnşallah iyiye doğru gider. Sağ olsunlar sevgilerini her zaman hissettirdiler bana. Çok güzel bir şey böyle büyük bir camiadan böyle sevgi almak. Geçen sene taraftarsız oynuyorduk biliyorsunuz. Bu sene taraftarın önünde çıkacağız maçlara. İnşallah çok iyi bir performans sergileyip güzel maçlar koyacağız ortaya. Geçen seneki takım arkadaşlarımla oynamak tabii ki güzel bir şey. Birbirimizi tanıyoruz. Kerem ile birlikte A Milli Takım’da oynuyoruz. Onlarla yeniden sahaya çıkmak için bekliyorum" diye konuştu.