Halil Dervişoğlu: "Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik"

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Lokomotiv Moskova maçından sonra yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Müsabakada 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar puanını 8’e çıkardı çıkardı. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, maçta çok fazla pozisyon bulduklarını söyleyerek, "Orada en az bir gol daha çıkarmamız lazımdı. Bu bize bir ders oldu. Ayrıca skoru korumamız lazımdı. Pozisyonlarda bir gol daha bulmamız gerekiyordu. Bütün takım iyi mücadele etti. Çok üzgünüz, bu maçı galibiyete çekebilirdik. Takım olarak bu maçı yenilgi gibi hissettik” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı olmak istediklerini belirten Dervişoğlu, "Büyük takımda oynuyorsanız hayalleriniz de büyük oluyor. Avrupa Ligi’nde elimizde büyük bir şans var. Elimizden geleninin fazlasını vereceğiz. İnşallah takım olarak büyük bir başarı elde ederiz" şeklinde konuştu.