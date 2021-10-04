Halil Dervişoğlu, A Milli Takım aday kadrosunda

A Milli Futbol Takımı’nda Halil Dervişoğlu, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 8 Ekim’de Norveç ve 11 Ekim’de Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna takviye yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş’ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman’ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi" denildi.